Carvajal renueva con el Madrid hasta 2022: "No me acuerdo de mi cláusula, pero no escucho ofertas"

"No puedo estar más feliz. Es otro día para enmarcar de mi vida, prolongar el contrato con el club de mi vida que me ha visto crecer. He tenido la suerte de ganar todos los títulos con el Real Madrid pero estoy deseando volver a ganarlos de nuevo", manifestó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

"El día que me retire me gustaría que todos supieran que he dado todo por este club", ha dicho el jugador del Madrid. "No me acuerdo de mi cláusula, pero no escucho las ofertas", señala el lateral.

"Me siento orgulloso de servir de espejo a los canteranos"

"Desde que llegó Zidane apostó por mí, tengo que estar agradecido", apunta Carvajal. "Me siento muy orgulloso de servir de espejo a los canteranos", señala.

¿Le gustaría ser capitán algún día a Carvajal? "Te mentiría si dijera que no", dice el jugador del Real Madrid.