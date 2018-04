La sorprendente declaración de amor de Feliciano López a Sandra Gago

Feliciano López y Sandra Gago están viviendo al máximo su relación. La pareja no se separa y es normal verlos juntos de un lado para otro, ya que la modelo se ha convertido en una fan condicional del tenista y siempre está presente en las gradas de sus torneos apoyándole.

Ahora él ha tenido un romántico gesto a través de las rede sociales, donde publicaba una foto de su perro Ace con el que Sandra ha hecho muy buenas migas: "What else can i do besides loving you... (Qué más puedo hacer además de amarte...)".

Las palabras de Feliciano López a Sandra Gago | Instagram Stories

La joven de 22 años ha compartido en su Instagram la misma imagen junto al comentario: "No me mires así... #nosotrosnosentendemos #nopuedoquerertemas". Sin duda alguna, su historia de amor va viento en popa…