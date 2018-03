La boda pasada por agua de Gemma Mengual y Enric Martín

La exnadadora olímpica Gemma Mengual se ha casado con Enric Martín, su pareja de los últimos diez años, y padre de sus dos hijos, Nil y Joe.

La celebración ha tenido lugar en San Cugat, lugar de residencia de la pareja, aunque irónicamente el agua ha sido una de las protagonistas del enlace pues no ha parado de llover.

Gemma Mengual se casa con Enric Martín | Gtres

Bajo un nupcial paraguas la deportista llegaba al restaurante familiar en el que han celebrado el íntimo enlace pues solo han asistido unos 40 invitados. Aunque, en junio tienen previsto celebrar una segunda boda a lo grande donde, esperemos, el tiempo le acompañe en esta ocasión.

El vestido de novia que ha escogido Gemma es bastante atrevido repleto de encajes y tranparencias que ha tapado en la calle con una estola de pelo debido a tiempo. "El vestido va a impactar. No es ni largo ni no largo. Es peculiar, no es el típico vestido", decía a ¡Hola!.

La noche antes de la boda Mengual celebró una casera despedida de soltera. Junto a algunos miembros de su familia, la nadadora cenó pizza y antes de irse a la cama comentaba que no sabía si iba a poder dormir debido a la expectación del gran día que le esperaba.