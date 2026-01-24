La tragedia estalla en el hospital y deja a los protagonistas al límite en los próximos episodios

Los próximos capítulos de Renacer estarán marcados por el drama y la urgencia médica. Rengin se debate entre la vida y la muerte mientras Harun intenta salvarla en una intervención a contrarreloj tras descubrir su grave enfermedad. La tensión aumenta cuando los monitores no dan tregua y el equipo médico entra en pánico ante la falta de respuesta.

Al mismo tiempo, el caos se apodera del hospital cuando Bahar y Evren descubren que un paciente porta un explosivo en su cuerpo. A pesar de la evacuación, deciden quedarse a su lado y afrontan juntos una explosión que sacude el quirófano y pone sus vidas en grave peligro en Renacer.