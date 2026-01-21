“No supe sentirme orgulloso de mí mismo”: Orhan se quiebra ante Ferit

Orhan, agotado por años de silencio y frustración, se enfrenta a Ferit y le confiesa lo que siempre necesitó escuchar de su propio padre: que le importa y que está orgulloso de él. La escena desnuda la compleja dinámica familiar en la mansión Korhan, donde las expectativas de Halis han dejado heridas profundas.

Orhan reconoce que no puede cambiar el pasado, pero decide moldear un futuro distinto con Ferit, sellando el momento con un abrazo cargado de significado.