Megan Montaner desata la locura en la alfombra roja ante su estreno más esperado

El Festival de Málaga se ha rendido ante el elenco de una de las ficciones más exitosas de los últimos tiempos. La actriz principal, figura clave de nuestra televisión, ha compartido su entusiasmo por el recibimiento recibido destacando que siempre hay una energía que te llena muchísimo en eventos de este calibre.

Tras consolidarse como la producción más vista de 2024, la nueva temporada de Entre tierras llega cargada de conflictos familiares y amores imposibles. El equipo ha asegurado que hay muchas ganas de que se estrene esta continuación que promete sorprender a los espectadores con su profunda transformación del campo.