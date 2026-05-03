David frena en seco el dominio de Javier y rompe la racha naranja tras diez días de imbatibilidad

La competitividad en el plató ha alcanzado un nuevo máximo histórico tras el último enfrentamiento entre los dos aspirantes al bote. David, que encadenaba varias jornadas a la sombra de su oponente, ha conseguido cambiar el rumbo de la competición gracias a una estrategia arriesgada pero efectiva en la recta final de la prueba. Por su parte, Javier ha visto cómo su hegemonía de más de una semana se desmoronaba ante un acierto inesperado que ha dejado el marcador a favor de su contrincante.

El desarrollo de Pasapalabra ha vivido un momento de gran intensidad emocional cuando se ha confirmado que la racha naranja de diez días llegaba a su fin. Esta victoria no solo supone un respiro para David, sino que altera por completo la dinámica de convivencia en los próximos programas, obligando a Javier a enfrentarse a la posibilidad de la eliminación. La audiencia ha celebrado este cambio de ciclo en un duelo que confirma que, en el rosco final, no hay rival invencible.