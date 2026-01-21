Mazlum manipula a Seyran y Suna con una historia fabricada para ganarse su confianza

Seyran y Suna creen haber encontrado un aliado en Mazlum, un hombre que dice haber sufrido un trauma familiar y haber salvado a su madre de una agresión. Su relato toca fibras sensibles y hace que las hermanas confíen en él sin sospechar nada.

Sin embargo, la supuesta buena fe de Mazlum esconde un plan siniestro: en realidad es el padre de Akin y busca dividir a las mujeres de los Korhan para controlar sus destinos. Su estrategia de manipulación empieza a dar frutos.