Una nueva vida
Mazlum manipula a Seyran y Suna con una historia fabricada para ganarse su confianza
Mazlum se presenta como salvador con un pasado trágico inventado, logrando que Seyran y Suna bajen la guardia ante sus verdaderas intenciones.
Seyran y Suna creen haber encontrado un aliado en Mazlum, un hombre que dice haber sufrido un trauma familiar y haber salvado a su madre de una agresión. Su relato toca fibras sensibles y hace que las hermanas confíen en él sin sospechar nada.
Sin embargo, la supuesta buena fe de Mazlum esconde un plan siniestro: en realidad es el padre de Akin y busca dividir a las mujeres de los Korhan para controlar sus destinos. Su estrategia de manipulación empieza a dar frutos.