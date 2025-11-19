Marta se enfrenta a su hermano por Gabriel y Cloe: “No pienso dudar de mi primo”

Andrés está decidido a descubrir la verdad sobre Gabriel. Cada gesto y palabra de su primo despiertan en él más sospechas, por lo que recurre a un detective para investigar su pasado y sus verdaderas intenciones. Su desconfianza aumenta al no conseguir convencer a su hermana.

Marta, sin embargo, se mantiene firme en su lealtad familiar. Asegura que confía plenamente en Gabriel y celebra su llegada como nuevo director de la fábrica. Incluso defiende a Cloe, lo que deja a Andrés decepcionado y temeroso de que su hermana esté completamente manipulada.