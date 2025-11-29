Manu se marca un momentazo en Pasapalabra: fulmina el ¿Dónde Están? y deja al plató alucinado

El ¿Dónde Están? suele poner a prueba a todos, pero Manu lo convirtió en un reto exprés. Tras un primer fallo, retomó el turno y completó el panel con una rapidez impresionante.

Anthony Blake no pudo contener la sorpresa y exclamó “¡Qué bárbaro!”, mientras Luis Larrodera también se rindió ante la destreza del veterano. Un momento que hizo vibrar el plató de Pasapalabra.