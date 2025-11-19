Antena 3 LogoAntena3
Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!

Sueños de libertad

Luz rechaza la oferta de Cloe: se niega a vender la fórmula de su crema a Brossard

La francesa intenta convencer a Luz para adquirir la fórmula de su exitosa crema cicatrizante, pero la doctora se muestra firme: no negociará con los Brossard bajo ningún concepto.

Cloe, convencida del potencial de la crema cicatrizante que Luz y Begoña han creado, intenta comprar la fórmula. Sin embargo, Luz la rechaza de inmediato. La doctora no puede creer que, tras los despidos y la renuncia de Joaquín, Cloe se atreva a hacerle semejante propuesta.

Molesta por la situación, Luz le exige que devuelva el frasco de la crema. Tiene claro que Brossard solo busca aprovecharse de su trabajo y no permitirá que se beneficien de su esfuerzo ni del de su amiga.

