Localizan el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros tras su misteriosa pérdida

El cuadro de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra, valorado en unos 100.000 euros, ha sido encontrado tras desaparecer durante su traslado de Madrid a Granada. La investigación ha descartado que se tratara de un robo, según explicó Sonsoles Ónega.

Carlos Quílez, colaborador de Antena 3 Noticias, aseguró que los documentos del transporte estaban en regla y que todas las teorías se analizaron desde el principio. La obra será devuelta a su dueño, que ya había perdido la esperanza de recuperarla.