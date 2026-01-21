Kazim entra en shock tras el violento forcejeo de Esme con su amante

La tensión acumulada entre Esme, Kazim y Zerrin estalló en la casa secreta que él le regaló a su amante, donde un forcejeo violento terminó con Zerrin inconsciente tras un fuerte golpe en la cabeza. Kazim, al ver a la mujer inmóvil tras el empujón de Esme, entra en pánico y grita que “la has matado”, desatando la histeria entre los presentes. Ahora la supervivencia de Zerrin es una incógnita.

La crónica de la pelea refleja la escalada de violencia y miedo en Una nueva vida, una trama que avanza sin concesiones y que pone en jaque las relaciones entre los personajes principales.