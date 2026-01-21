Antena3
Zerrin

Una nueva vida

Kazim entra en shock tras el violento forcejeo de Esme con su amante

La furia de Esme contra la amante de Kazim desata una escena dramática: un empujón con consecuencias inciertas que siembra el pánico entre los personajes y puede cambiarlo todo.

La tensión acumulada entre Esme, Kazim y Zerrin estalló en la casa secreta que él le regaló a su amante, donde un forcejeo violento terminó con Zerrin inconsciente tras un fuerte golpe en la cabeza. Kazim, al ver a la mujer inmóvil tras el empujón de Esme, entra en pánico y grita que “la has matado”, desatando la histeria entre los presentes. Ahora la supervivencia de Zerrin es una incógnita.

La crónica de la pelea refleja la escalada de violencia y miedo en Una nueva vida, una trama que avanza sin concesiones y que pone en jaque las relaciones entre los personajes principales.

