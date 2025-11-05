Hattuc pone fin a su historia con Halis: “Solo te miraré desde lejos cuando recibas lo que mereces”

Halis busca refugio en la voz de Hattuc, tratando de recuperar un vínculo que el tiempo y los errores rompieron. Sin embargo, sus palabras sinceras no son suficientes para borrar el pasado.

La tía de Seyran y Suna le recuerda que él mismo los alejó de su vida. Cansada y dolida, Hattuc le responde con frialdad y resignación: “Ya no tengo nada que ver contigo”. Entre lágrimas, ambos asumen que su historia, alguna vez hermosa, ha llegado a su final definitivo.