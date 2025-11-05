Publicidad
Una nueva vida
Hattuc pone fin a su historia con Halis: “Solo te miraré desde lejos cuando recibas lo que mereces”
El intento de reconciliación entre Halis y Hattuc termina en un doloroso adiós. Ella, firme en su decisión, cierra definitivamente una relación marcada por el arrepentimiento.
Halis busca refugio en la voz de Hattuc, tratando de recuperar un vínculo que el tiempo y los errores rompieron. Sin embargo, sus palabras sinceras no son suficientes para borrar el pasado.
La tía de Seyran y Suna le recuerda que él mismo los alejó de su vida. Cansada y dolida, Hattuc le responde con frialdad y resignación: “Ya no tengo nada que ver contigo”. Entre lágrimas, ambos asumen que su historia, alguna vez hermosa, ha llegado a su final definitivo.