Gran despliegue navideño de El Hormiguero junto a Bisbal

La presencia de David Bisbal en El Hormiguero volvió a contagiar energía al público gracias a su humor, naturalidad y a las anécdotas que compartió durante la charla. El invitado logró crear un ambiente cercano y muy vibrante en el plató.

Para cerrar la noche, el programa preparó un espectáculo navideño con 350 drones y efectos pirotécnicos que requirió permisos especiales y una minuciosa preparación. Un cierre espectacular que dejó a todos sorprendidos.