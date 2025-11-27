Publicidad
EL HORMIGUERO
Gran despliegue navideño de El Hormiguero junto a Bisbal
Una visita llena de ritmo y buen humor culmina con un impresionante espectáculo aéreo y pirotécnico que el programa ha preparado especialmente para celebrar la Navidad junto a David Bisbal.
La presencia de David Bisbal en El Hormiguero volvió a contagiar energía al público gracias a su humor, naturalidad y a las anécdotas que compartió durante la charla. El invitado logró crear un ambiente cercano y muy vibrante en el plató.
Para cerrar la noche, el programa preparó un espectáculo navideño con 350 drones y efectos pirotécnicos que requirió permisos especiales y una minuciosa preparación. Un cierre espectacular que dejó a todos sorprendidos.