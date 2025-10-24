Cristina Pedroche revela su mayor inseguridad durante el embarazo: “Me dio miedo no querer a mi hijo

Cristina Pedroche ha regresado a la televisión tras dar a luz a su segundo hijo, Isai. En su visita a Y ahora Sonsoles, la presentadora habló sin filtros sobre las emociones que experimentó durante el embarazo. Confesó que al descubrir que esperaba un niño sintió una gran confusión e incluso vergüenza.

Pedroche explicó que al principio le costó contárselo a su familia y a Dabiz Muñoz porque se había imaginado criando dos niñas. Sin embargo, el miedo desapareció en cuanto tuvo a su bebé en brazos. “Se me cae la baba, es mucho más tranquilo”, aseguró.