Cristina Medina reivindica en Pasapalabra el apoyo a pacientes oncológicos a través de su proyecto

Cristina Medina ha relatado en Pasapalabra cómo su vivencia como paciente oncológica la llevó a buscar una forma de acompañar a quienes atraviesan la misma situación. Ha explicado que sintió mucha injusticia y desamparo, especialmente en la etapa posterior a los tratamientos, lo que la motivó a impulsar una herramienta que paliara esa soledad.

Así nació OncoloMeeting, la aplicación de la fundación que preside, creada para unir a pacientes, supervivientes y acompañantes. Cristina ha contado que cada vez se suman más voluntarios, desde psicólogos hasta entrenadores, y entidades que facilitan trámites que pueden resultar abrumadores. El objetivo es claro, como ha dicho antes de El Rosco: "Queremos vivir y no sobrevivir".