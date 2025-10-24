Begoña destapa la gran mentira de María: “Has fingido tu invalidez para quedarte con Andrés”

Begoña no puede contenerse más y acusa directamente a María de haber fingido su invalidez. Según la enfermera, la joven ya movía las piernas desde hace tiempo y todo fue una estrategia para retener a Andrés. María intenta defenderse alegando que recuperó la movilidad tras la explosión, pero sus palabras no convencen en Sueños de libertad.

La tensión entre ambas se dispara cuando Begoña enumera las mentiras y manipulaciones de María. Ella, visiblemente nerviosa, cambia de tema y recuerda las secuelas que aún sufre por su paso en la silla de ruedas.