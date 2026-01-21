Un accidente sacude Una nueva vida con Pelin quebrada y Zerrin al borde de la muerte

Pelin, consumida por la culpa, se derrumba en brazos de Ferit después de que Zerrin sufriera un accidente grave, creyendo que es un castigo por sus errores pasados. Ferit intenta consolarla sin revelarle que la responsable fue Esme, manteniendo el secreto en un momento crítico.

La tensión en el hospital se intensifica cuando Sehmuz y Kazim casi llegan a las manos, evidenciando que el drama familiar va mucho más allá de la salud de Zerrin.