Lacasa desenmascara a la abuela Josefina: la verdadera asesina de la boda

Luis observa cómo Josefina se sienta en una silla para observar cómo el resto de los invitados sigue bailando. El inspector se acerca hasta ella y le ofrece bailar. Ella, educada y encantadora, rechaza: le duelen las piernas. Él insiste, se puede apoyar en él. Josefina, agradecida, acepta y comienzan a bailar.

Ambos se fijan en los novios. “Es una arpía, pero sé que no le va a hacer daño”, comenta Josefina. “Ella no. Valdivieso sin embargo…”, responde Luis. La anciana no sabe qué responder. “Usted sabe que las amenazas eran de él, ¿verdad?”.

Josefina se aparta, justificándose en el dolor que siente en las piernas. Pero es tarde: Luis sabe la verdad y le explica cómo la ha descubierto.

“No me detenga aquí, delante de todo el mundo”, pide Josefina. Luis acepta y ambos se alejan del resto de invitados, a una zona más apartada y sin testigos.