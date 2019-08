Úrsula Corberó está de celebración: la joven cumple 30 años. En estas tres décadas de su vida, la actriz ha logrado consagrar una gran carrera profesional, siendo a día de hoy una de las intérpretes más reclamadas por el ámbito nacional e internacional. Para festejar este gran día, hemos querido hacerle un gran regalo y recordarle los más de diez años que lleva también en series de Antena 3. ¡Feliz cumpleaños, Úrsula!

La joven catalana apareció por primera vez en nuestra cadena en la serie de 'El Internado’. La actriz encarnaba el personaje de Manuela, la prima de Iván, con la que el joven mantuvo un breve romance.

Un año después, Úrsula vivió su gran salto como actriz con la serie 'Física o Química'. A través de Ruth, Úrsula pasó por los problemas típicos de una adolescente y tuvo sus primeros amores: Gorka, Cabano y Román. 'La Rubia', así es como la acuñaba Gorka, sufrió la pérdida de sus padres cuando era muy pequeña, un vacío que intentó cubrir Clara, su madre adoptiva y profesora del instituto Zurbarán. Ruth siempre fue un alma libre, dispuesta a comerse el mundo, pero con un carácter en ocasiones muy inestable.

Para Úrsula, despedirse de 'Física o Química' no fue nada fácil, era cerrar una de las etapas más bonitas de su carrera profesional. "Se me hace muy difícil, lo llevo un poco mal, quieras que no llevo tres años aquí, que para 21 que tengo son muchos", confesaba la actriz hace nueve años.

Después de aquella mítica serie adolescente, muchas puertas se le abrieron a la actriz. Unos años más tarde, Úrsula regresaba a Antena 3 para dar vida a Ester en 'La embajada'. Un personaje que le permitió cambiar de registro y plantearse nuevos retos personales con este thriller político.

Ester, la hija del embajador español en Tailandia, es una chica risueña, alegre y con muchas ganas de vivir nuevas experiencias. La joven llega con sus padres y su novio Carlos a Tailandia para empezar una nueva vida. Todo parece torcerse y Ester comienza a descubrir algunos secretos que pondrán en peligro su vida, pero un nuevo amor hará que no todo se desmoroné.

Sin duda, el papel que ha cambiado la vida de Úrsula Corbero ha sido Tokio en 'La casa de papel'. Con ella, la actriz se ha dado a conocer en el panorama internacional, siendo así uno de los personajes con los que ha alcanzado el reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

Tokio es una mujer de armas tomar, dura, impulsiva y con un fuerte carácter. Con tan sólo 14 años, ingresó en la cárcel y desde entonces su vida ha estado marcada por todo tipo de atracos. Hasta que El Profesor la ficha para cometer el robo más grande de la historia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Un atraco que da un giro radical a su vida.

Recientemente, la actriz fue a 'El Hormiguero 3.0' junto a Álvaro Morte y confesó cómo estaba influyendo el éxito de 'La casa de papel' en su vida diaria. La actriz se encuentra en uno de los momentos más maravillosos de su carrera profesional. Durante su entrevista con Pablo Motos, ha confesado que gracias a la unión que tiene con sus compañeros de reparto puede seguir teniendo los pies en la tierra.