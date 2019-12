Andrea confiesa toda la verdad en un interrogatorio donde Zapata vuelve a dejar huella. El hijo de Macarena cuenta todo sobre su pasado mientras Macarena y Triana lo escuchan. Pero la abogada no entiende el motivo por el que el inspector no le hace las preguntas claves: ¿Por qué no has seguido interrogando a Andrea? Una importante pregunta vuelve a quedar en el aire.

Unos oscuros ‘Toy boy’ planean en el cielo de El Inferno su último baile

Hugo, Jairo, Iván, Germán y Oscar se visten de ángeles oscuros y hacen vibrar El Inferno con un misterioso baile. Los ‘Toy boy’, una vez, más consiguen llenar el local revolucionando a las clientas. ¡Todo un derroche de elegancia y sensualidad!

Un despiadado Mateo, a punto de matar a Hugo y a Andrea

Mateo, atemorizado por el hecho de que el vídeo en el que Andrea cuenta toda la verdad salga a la luz, secuestra a su sobrino y vuelve a grabar otro vídeo obligándole a declarar en contra de Hugo.

Sin embargo, el bailarín se da cuenta de que el vídeo no es el original y acude inmediatamente a la finca de los Medina. Es allí donde encuentra al hijo de Macarena colgando de una soga, a punto de perder la vida. Cuando intenta rescatarlo, Mateo Medina aparece con un arma dispuesto a acabar con ellos.

Las imágenes de cómo Mateo abusó de Andrea Norman y mató a Álvaro Rojas

Cuando Mateo está a punto de matar a Hugo y Andrea, tormentosos recuerdos invaden su mente. Es entonces cuando el hermano de Macarena recuerda la escena en el que abusó de su sobrino cuando era pequeño. En estas imágenes también al fin se conoce que Álvaro Rojas presencia su desalmado acto. Mateo, en shock, le quita la vida al nieto de Benigna golpeándole con un trofeo.

El dramático final de Mateo Medina después de admitir su culpabilidad

Triana huye con Andrea y Hugo se enfrenta a Mateo. El pequeño de los Medina le asegura que todo volverá a recaer sobre él, como ya hicieron en el pasado. El ‘Toy boy’ quiere saber quién estuvo implicado en la mentira del pasado y cuando Mateo va a hablar, el inspector Zapata termina lo abate con un disparo limpio.

Jairo y Andrea celebran el fin de la pesadilla con un apasionado beso

El amor entre Jairo y Andrea ha triunfado. Después de vivir una historia de amor misteriosa y convulsa, su cariño y pasión ha sido más fuerte que todas las adversidades. El hijo de Macarena, dejando atrás su horrible pasado, da comienzo a una nueva vida al lado de la persona que ha conseguido darle luz a su oscuridad. ¡Han sellado su amor con un apasionado beso!

Desenlace inesperado: Una muerte marca la vida de Triana y Hugo

Tras conocer toda la verdad sobre el pasado, la vida, poco a poco, vuelve a la normalidad. Andrea y Jairo se reencuentran y se dejan llevar. Triana celebra junto a los ‘Toy boy’ la libertad total de Hugo y el cierre del caso. Pero todo se tuerce, una explosión en el Inferno deja graves consecuencias: Triana, en coma.