Conoce a fondo a Polen Emre, la actriz que da vida a Fadik en 'Tierra Amarga'

Fadik, la querida trabajadora de la mansión Yaman es en la vida real Polen Emre, una jovencísima actriz turca de 31 años. La actriz interpreta a Fadik, una trabajadora al servicio de los Yaman, que en un inicio se llevaba muy mal con Züleyha... Ahora, junto a Saniye y Gülten, se han hecho inseparables de la esposa de Demir.

No obstante, no todo es felicidad para la pobre Fadik, sino al revés. Su novio Rashid, quien ya la dejó plantada en el altar una vez, ahora aparentemente ya está casado. En plena celebración de su "segunda boda". apareció la esposa del joven con un niño. ¡Fadik no se lo podía creer! Qué mala suerte estaba teniendo la pobre con Rashid...

Descubre a Polen Emre, una bellísima actriz

Polen Emre es una actriz turca de 31 años. La joven es de Adana, casualmente la zona donde está inspirada la serie de 'Tierra Amarga' y donde se encuentra Çukurova.

Emre está cultivando una exitosa carrera gracias a esta serie, sin embargo, se ha formado desde adolescente en interpretación, radio y televisión. Su carrera comenzó en los escenarios de teatro, pero ahora se ha pasado a la pequeña pantalla y es una actriz muy querida en su país.

La joven se acaba de casar hace unos meses con su prometido, Merț Tetik, un jugador de voleibol turco.

Ambos están muy contentos y comparten en todas las redes sociales muchísimas fotografías de su relación: son un matrimonio muy feliz. Se comprometieron en 2020 y celebraron la pedida este mismo año, para terminar por casarse en mayo de 2022. ¡Enhorabuena a Pole, se lo merece!

Por otro lado, la joven también mantiene una fuerte amistad con sus compañeros de reparto, entre los que hay muy buen rollo y comparten mucho tiempo juntos. ¡Nos encanta!

Polen es una joven aficionada a montar a caballo, que le encanta la playa y la naturaleza y también viajar. La joven guapísima también se hace muchísimas fotografías con conjuntazos. ¡Nos encanta Fadik y Polen!