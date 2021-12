Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Fekeli pide matrimonio a Hünkar

Si de algo nos hemos dado cuenta esta semana es que Yilmaz y Züleyha cada vez están más cerca. A pesar de que su amor es imposible y que cada uno ya ha aceptado su destino con otra persona, están muy cerca el uno del otro.

Después de la dura discusión entre Yilmaz y Fekeli, el joven se marcha con Müjgan a la pequeña mansión. Ahora son vecinos de los Yaman y por tanto Züleyha y él estarán a tan solo unos metros….

Los encuentros entre los dos no han tardado en llegar y ambos se encuentran una noche en el jardín. Züleyha ha sido testigo de la felicidad de ambos y no duda en echárselo en cara a Yilmaz. El joven asegura que no es feliz pero que no quiera verla sufrir y si para ella es un sufrimiento verles juntos, se marchará enseguida de allí.

Pero Züleyha prefiere estar cerca de Yilmaz y así se lo hace saber. A la mañana siguiente Yimaz se encuentra a Züleyha tirada en la carretera con Adnan y no duda en llevarla a la mansión. Allí todos se percatan de que han llegado juntos y los celos invaden a Demir y a Müjgan.

Por otro lado, Sermin y Hatip han sido detenidos. Hünkar ha descubierto, gracias a Saniye, su relación y no duda en avisar a la esposa de Hatip. La policía llega a la casa y les detiene por adulterio. Sermin se entera que todo es culpa de Hünkar y ya planea su venganza.

La sobrina de Hünkar se guarda un as bajo la manga y decide seguir a Hünkar hasta su escondite secreto con Fekeli. Allí Sermin consigue unas fotografías de la pareja en actitud muy cariñosa… ¿Qué va a hacer con ellas?

Por su parte Hünkar ha decidido contarte a su hijo la historia con Fekeli aunque sin darle mayor importancia y asegurando que fue algo que ocurrió hace 40 años. Lo que Demir no se espera es que la relación de su madre con el asesino de su padre está más viva que nunca.

La próxima semana Sermin vende la fotografía a uno de los periódicos más famosos de Çukurova. El titular dará mucho de qué hablar y después de tantos años la verdad sale a la luz.

Züleyha disfruta viendo caer a Hünkar. La matriarca de los Yaman tomará represarías contra todos los que se pongan en su camino. Este plan para acabar con la madre de Demir también ha salpicado a Fekeli. Tanto es así que toma su arma para matar a quien está atentando contra su privacidad.

Aunque después no durará en hacer algo que todos llevamos tiempo esperando. Frente a las dos familias y delante de todo el personal del hospital, le hace a Hünkar su pregunta, que lleva 40 años de retraso: “¿Quieres casarte conmigo?”

Las noticias que han compartido en los periódicos han hecho que Demir tome la decisión de renunciar a su madre. Yilmaz, por su parte, ha descrito esta inesperada situación como una victoria.

Züleyha y Yilmaz siguen acercándose…

¿Aceptará Hünkar la propuesta de Fekeli? ¿Y Yilmaz y Demir? ¿Cómo se lo tomarán si las dos familias más grandes de Çukurova se unen?

¡No te pierdas todo lo que viene porque 'Tierra Amarga' no deja de sorprendernos!