Züleyha rechaza a Yilmaz: “Trata de olvidarme”

Yilmaz ha saltado el muro de la mansión de los Yaman con una pistola, dispuesto a hablar con Züleyha. No le importa el resto de los empleados, necesita hablar con la joven.

Yilmaz coge a la joven del brazo y la mete en el invernadero, mientas los empleados se quedan afuera, mirando la escena. Züleyha le pide que se marche, pero Yilmaz no piensa hacerlo: “Necesito decirte lo que siento aunque me cueste la vida”.

Están a tan solo unos centímetros…. “Züleyha, mi vida es una pesadilla. No te saco de mi cabeza. Sé lo que has pasado por mi culpa y todo lo que has sufrido por mí”.

Yilmaz pide perdón a su amada y Züleyha le dice que está muy cansada de la situación: “Ya es tarde, ahora tengo a Adnan y su hermano viene de camino”.

Yilmaz la hace saber que aceptara a los dos niños, y Züleyha casi le cuenta la verdad. Pero ¿Y qué pasa con Müjgan?

“Trata de olvidarme, intenta ser feliz”, concluye Züleyha.

¿Será su decisión definitiva? ¿Va a permanecer Züleyha al lado de Demir?