Züleyha le insiste a Mehmet en que quiere que sea amigo de Fikret... ¿Qué dirá él?

Züleyha se ha quedado muy extrañada con la propuesta de Fikret. El joven les ha invitado a ella y a Mehmet a una cena en el club social para contarles novedades de su boda con Betül. ¡Qué repentino!

La joven se ha quedado realmente sorprendida con la propuesta... ¡No entiende nada!

Para Mehmet son obvias las intenciones de Fikret, ha perdido la esperanza con Züleyha y por eso quiere hacer las paces. Al final, es algo que la pareja sabe: Fikret estaba enamorado de Züleyha y desde luego no quiere a Betül. Para Mehmet la invitación de Fikret es la reacción ante su compromiso...¡Quiere competir con ellos!

Züleyha le ha pedido a su prometido que "no sea malo" con Fikret, pero este no puede evitar sacar su lado más socarrón. Züleyha le ha pedido que sea amigo de Fikret, pero Mehmet, entre risas, le ha dicho que no tenga muchas esperanzas. Mientras Mehmet en tono gamberro la decía que la quería y la daba un beso, ella solo podía sonreír. Lo cierto es que ambos están muy bien juntos. ¿Conseguirá la joven la paz entre Fikret y Mehmet en el algún momento? ¡Dale al play y revive este momento!