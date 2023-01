¡Máxima preocupación! Fikret en coma tras un accidente por culpa de… ¿Çolak?

Fikret está muy grave. El joven se había marchado a Merçyn por un tema de trabajo de la empresa Yaman ahora que el es el director en funciones, y, a mitad de camino, sufrió un terrible accidente. ¡Todos pensaban que estaba muerto!

Finalmente, le han trasladado al hospital y le han inducido al coma. ¡Tiene una hemorragia cerebral! El sobrino de Lütfiye está muy grave, y casi ha perdido la vida en el accidente. ¿Podrá salvarse? Los doctores no son muy optimistas, no se puede operar ya que es una cirugía muy delicada y especial que no todos pueden realizar.

La única esperanza que tenían era un doctor que se encontraba en Suiza, pero está de vacaciones. Züleyha y Lütfiye están desoladas… ¿Han perdido a Fikret para siempre? Hakan les ha mostrado su apoyo, y se encuentra con ellas.

Çetin también está muy triste por su amigo. “No tiene ningún sentido, las llantas se salieron sin razón”, les ha explicado a las mujeres el joven. Çetin cree que el accidente ha estado demasiado premeditado, y opina que quizá fue Çolak el que lo orquestó todo. Lütfiye y Züleyha no se lo pueden creer: “Sí es probable, todo encaja”, ha sostenido Züleyha.

¿Habrá sido Çolak la cabeza pensante de lo que le ha ocurrido a Fikret? ¿Conseguirá salvarse el joven?