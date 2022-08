Züleyha se enfrenta a Ümit y le confiesa que lo sabe todo: “Eres mala, tú no tienes compasión"

Ümit está dejando cerradas muchas cuentas pendientes desde que salió del hospital. Cuando todavía ni siquiera había recibido el alta, la doctora se reencontró con Fikret. Durante un rato hablaron sobre cuánto habían sufrido, y se dispusieron a seguir con su venganza contra Demir. Eso sí, Ümit tenía que comprometerse a renunciar a su amor por él.

Ya con el alta después del accidente, Ümit decidió ir a visitar a Demir a su despacho. El joven Yaman se llevó una sorpresa no solo al recibir su visita, sino también al descubrir que el motivo era saber por qué no le reprochó el haberle culpado por su caída.

Sin embargo, las intenciones de la doctora no son claras. Ümit aprovechó que estaba frente a Demir para pedirle una segunda oportunidad. Ella sigue amándolo y está dispuesta a esperar lo que haga falta para que él también lo haga. Sin embargo, el marido de Züleyha no va a aguantar más las súplicas de Ümit. Él está enamorado de su esposa y no va a permitir que la joven destruya su familia.

Después de la visita al despacho Yaman, Ümit ha vuelto a casa. Bahtiyar le ha pedido que descanse. Sin embargo, sus planes van a cambiar.

Cuando ha llegado a la mansión, todas sus cosas estaban empaquetadas en la puerta. De pronto ha salido Züleyha. ¡Ha echado a Ümit de la casa!

La mujer de Demir no lo ha dudado ni un segundo y se ha enfrentado a la doctora, que pensaba que el motivo de lo que estaba ocurriendo era que inculpó falsamente a Demir. Sin embargo, la verdadera razón por la que Züleyha ha echado a Ümit de la casa que en su momento le alquiló el joven Yaman es por haber seducido al marido de la joven, que le ha sido infiel. Y así se lo ha hecho saber a Ümit.

“Yo me entero de todo. Soy la dueña de Çukurova”, le ha dicho Züleyha. La doctora está petrificada, no puede pronunciar ni una palabra. Mientras tanto, la mujer de Demir le reprocha que usara la tristeza del joven Yaman y el luto por Yilmaz para seducirlo.

Ümit ha reaccionado. ¡No va a dejar que Züleyha se salga con la suya! La doctora ha asegurado que ella no sedujo a Demir, sino que fue al contrario. La joven no se cree ni una palabra, pero la hija de Sevda sigue haciéndose la víctima. “Me puedo imaginar cómo te sientes, pero amo a Demir de verdad”, se ha atrevido a decirle.

Züleyha no está dispuesta a escuchar más mentiras. "Eres mala, tú no tienes compasión", le ha dicho. Además, le ha reprochado a Ümit que la haya traicionado cuando ella la consideró su amiga y le abrió las puertas de su casa. Pero eso ya no le importa a la doctora, que le ha asegurado a la mujer de Demir que su esposo siente mucho amor por ella y que incluso se han visto en el despacho. "Solo danos un tiempo, quedas advertida". ¿Se creerá Züleyha las palabras de la joven?