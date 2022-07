Züleyha despierta del coma y… ¡Descubre que ha perdido a su tercer hijo!

Züleyha seguía ingresada en el hospital tras el accidente que sufrió con el coche, por el que tuvo que ser operada y por el que, además, perdió al hijo que esperaba con Demir. La pareja estaba muy ilusionada, y ahora todos sus sueños se han hecho añicos. Su marido ha ido a visitarla, pues quería estar con ella en todo momento hasta que se recupere.

Justo cuando él estaba con ella, mirándola fijamente, Züleyha ha empezado a dar señales de que estaba despertando. Demir se lo ha dicho rápidamente al médico, que ha entrado a la habitación para comprobar lo que le estaba diciendo el esposo de la joven, y para confirmar que todo iba bien.

“Ha despertado”, le ha dicho Demir con lágrimas en los ojos. Por suerte, Züleyha ya estaba mejor. Nada más despertar, la joven ha llamado a su marido, que ha podido entrar a la habitación para estar con ella. ¡Es la primera vez que hablaban desde el accidente!

Lo más importante en ese momento para Züleyha era saber cómo estaba su bebé. Demir ha agachado la cabeza ante esta dura pregunta de su mujer en un momento tan delicado. No han hecho falta palabras. La joven ha entendido que ha perdido a su tercer hijo y ha comenzado a llorar desconsoladamente.

“No te preocupes mi vida, tranquila”, le ha dicho Demir para intentar consolarla. Le ha recordado también que lo importante es que está viva, Demir no sabe qué hubiese hecho sin ella. Züleyha sigue sin conseguir decir ni una palabra. No hay consuelo que le quite el dolor que siente en ese momento. “Lo superaremos, te lo prometo”, ha insistido su marido.

Cuando Demir ha nombrado a sus hijos Leyla y Adnan, Züleyha parece haber sentido un poco de alivio. ¿Cómo logrará superar este nuevo bache? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!