Ümit, a punto de desvelar su verdadera relación con Sevda: "Las dos somos iguales"

Sevda se ha cansado de la actitud de Ümit. Ya avisó a la joven de que se alejara de la familia Yaman, especialmente de Demir, pero la joven siguió con su relación con él.

Pero Ümit no ha hecho caso de las palabras de Sevda en ningún momento. De hecho, se ha presentado en la mansión como si nada, creando un ambiente tenso en la familia. Sevda se ha percatado de lo que sucedía y cuáles eran sus intenciones, por ello ha alertado a Züleyha para que esté ojo avizor con la doctora.

Por su parte, Sevda ha decidido presentarse una vez más en casa de la doctora. Está cansada de que Ümit vaya detrás de Demir e intente perjudicar a la familia. Pero esta vez la doctora no se ha achantado ante las amenazas de Sevda... La cantante acusa a Ümit de intentar separar a Züleyha y a Demir, y Ümit le afirma: "Tú sí que sabes destruir un hogar". Sevda se ha ido enfadando, y Ümit le ha dicho: "¡Tú solo eres la amante de Adnan Yaman!" A lo que Sevda ha respondido con un bofetón, y le ha dicho que ella no era nadie para afirmar eso. Pero Ümit la rebate una vez más: "Soy como tú y no te has dado cuenta".

Sevda le pregunta qué está diciendo y qué más hay por descubrir, pero llega Müjgan y se queda todo a medias... ¿A qué se refiere Ümit? ¿Qué es lo que la une con Sevda?

