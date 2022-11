Sale a la luz la verdad sobre la encerrona de Betül a Fikret

Betül estaba desesperada por acercarse de nuevo a Fikret, ya que veía la fortuna Yaman muy lejos, Züleyha le ha quitado mucho poder de la empresa. Por ello, la joven orquestó una farsa emboscada a Hakan Gümüşoğlu para intentar pasar el mayor tiempo posible con Fikret. ¡Quería seducirle!

La joven logró pasar una noche junto a él, aunque entre ellos no pasó nada. Sin embargo, hubo un altercado en el hotel y la prensa lo fotografió todo. ¡Ella Fikret aparecían en la foto! Y ahora ha salido en el periódico de Çukurova… ¡Todos piensan que ella y Fikret están juntos!

Betül ha logrado que todos piensen que van a casarse, ya que sería lo mínimo tras pasar… ¿la noche juntos?

Sin embargo, la verdad de lo sucedido no es lo que vivió Fikret. La hija de Sermin orquestó una farsa, donde contrató a actores para que fingieran ser los que crearon el altercado. Ahora ha tenido que ir a pagarles. ¡Estaba todo planeado!

La joven les ha recordado que no pueden decir nada sobre su identidad y respecto a que la conocen, o, si no, se las verán con ella. ¡Qué mentira! ¿Conseguirá salirse con la suya y que Fikret tenga que pedirle matrimonio? ¿Qué pasará? ¡Dale al play y no te pierdas este vídeo!