Hünkar, sorprendida por Yilmaz: “O me dice dónde está Züleyha o le juro que le corto la garganta”

Yilmaz ha conseguido escapar y volver al rancho de los Yamal. Ha evadido toda la seguridad y se ha adentrado en el establo con la clara intención de extorsionar a Hünkar para conseguir información de Züleyha.

Hünkar ha asegurado no saber dónde se encuentra su amada, pero eso no ha frenado las amenazas de Yilmaz, que ha jurado cortarle la garganta si no le daba información.