Hünkar expulsa a Demir de la mansión: “No te quiero volver a ver”

Hünkar se siente traicionada por su hijo. Demir no ha perdido el contacto con Sevda Çagayan, la amante de Adnan Yaman, su padre.

Hünkar, que siempre ha dado la vida por su hijo, no piensa perdonarle semejante desprecio. Cuando Demir llega a la mansión se encuentra con unos hombres en la puerta, van armados y le impiden el paso.

Demir no entiende nada y se enfrenta a ellos hasta que su madre llega con escopeta: “Siguen mis ordenes. Les he pedido que no dejen entrar a personas indeseables como tú”, señala.

El joven no puede creerlo, su madre no puede echarle de casa de esa manera: “He pasado por un infierno. Me has menospreciado e insultado, me has humillado”, señala.

Demir intenta hacerla entender que solo ha querido cumplir la voluntad de su padre, pero Hünkar tiene las cosas muy claras: “No quiero volver a verte”, sentencia.

¿Qué hará ahora Demir lejos de sus hijos y de Zülyha? ¿Dónde va a vivir?

