Hünkar contraataca donde más le duele a Yilmaz

Hünkar ha ido al hospital a ver a Saniye. La empleada se ha caído por las escaleras y ha tenido que ser atendida por los médicos. Cuando sale de la habitación, descubre que a Sermin la están trasladando en una camilla a urgencias.

La matriarca Yaman se queda impresionada cuando ve a Sermin tan grave: “¿Y si se muere?”, en ese momento llega también Yilmaz y la avisa que Demir recibirá su merecido pase lo que pase: “Tienes miedo de que se muera, ¿verdad?”.

Yilmaz llama asesino a Demir y Hünkar le defiende: “Mi hijo no es un asesino”. Yilmaz espera que está vez Hünkar no pueda hacer nada por él y no pueda salvarle.

Pero Hünkar contraataca donde más duele: “Tu ira con Demir nunca acabará porque no puedes llevarte a Züleyha”. Aunque el joven señala que es por Çengaver.

“Tanto tú, como toda Çukurova, veréis muy pronto que Demir es inocente”, concluye Hünkar.

¿Si Sermin muere será el final para Demir?