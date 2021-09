Hünkar avisa a Züleyha: “La vida de Yilmaz sigue estando en tus manos”

Demir se ha llevado al pequeño Adnan lejos de Züleyha. La joven está destrozada y triste. Hünkar va a verla a su dormitorio y ambas mantienen una conversación muy intensa.

“Un día me dijiste que si no me casaba con Demir ejecutarían a Yilmaz. También dijiste que ese era mi destino, que no me podía librar… ¿Qué destino querías? ¿Llevarte a mi hijo de mi lado?, ¿Qué Demir fuera un asesino?”, señala la joven.

Hünkar admite que está tan triste como ella. Que no quería que pasara todo lo que ha pasado: “La vida de Yilmaz estaba en tus manos y su vida aún sigue estando en tus manos”, la avisa Hünkar.

La matriarca de los Yaman le cuenta a Züleyha que Yilmaz está vivo y que debe proteger a su familia.

