Hatip desvela a Demir el rumor que circula en Çukurova sobre Züleyha

Los rumores en Çukurova no cesan. Todos piensan que el primo de Demir abusó de Züleyha y que Demir acabó con su vida por ello.

El señor Yaman acude hasta el juzgado para hablar con Jülide, pero allí se encuentra con Hatip. Su empleado le cuenta a Demir lo que la gente habla en el pueblo: “Es algo desagradable pero todos piensan que es algo que cualquiera hubiera hecho”, empieza contando Hatip.

Demir no entiende nada: “Si mi primo abusará de mi esposa, no dudaría en golpearle la cabeza con una piedra”, apunta. Demir no puede creerlo y se altera con Hatip.

El joven se marcha y confirma que estos rumores son ciertos y que la gente del pueblo no habla de otra cosa.

¿Qué hará Demir para frenar todo esto? Tiene que limpiar el nombre de Züleyha o no podrán salir jamás. Cuando llega a la mansión le contará todo lo que sucede a Hünkar y Züleyha.

