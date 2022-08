Gülten le confiesa a Züleyha todo lo que vio en la mansión Yaman: “Quisiera no haberlo visto"

Züleyha está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Se acaba de enterar, por boca de Müjgan, que Demir le ha estado siendo infiel con Ümit. La joven entiende ahora por qué la doctora se ha unido a Fikret para vengarse de su marido. Lo que no le cabe en la cabeza es que la haya estado engañando después de todo lo que ha luchado por él.

Ahora que lo sabe, está dispuesta a todo para alejarse de Demir. No puede perdonarle. Y por eso hoy, en la mansión Yaman, ha comenzado con su plan. El primer paso ha sido disculparse con Gülten y Fadik. Los regalos que Hünkar dejó para ellas se han perdido en el asalto a la casa, y la joven se siente mal por no haber podido guardarlos.

Por ello, Züleyha ha decidido regalarle un collar a cada una para que la tengan siempre en el recuerdo. “¿Por qué tenemos que recordarte? ¿Te vas de aquí? ¿Nos vas a abandonar?”, ha preguntado Gülten angustiada. La joven le ha dicho que no, pero que nunca se sabe.

Gülten ha rechazado el regalo de Züleyha, algo que ha sorprendido mucho tanto a la esposa de Demir como a Fadik. La chica se sentía muy ofendida, no entiende por qué le ha dado eso en este momento. Entonces han salido a la calle a hablar y lo ha comprendido todo: Züleyha sabe lo de la infidelidad.

Gülten ha decidido que era el momento de contarle a Züleyha todo lo que vio el día que Ümit fue de visita a la mansión Yaman. La joven se ha quedado petrificada, ¿por qué no se lo ha contado antes? “Quería hacerlo, pero Sevda y Cetin me dijeron que no”, le ha respondido la chica.

Gülten ha intentado defender a Demir, asegurando que solo había sido un error del que ya se había arrepentido. La joven le ha contado a Züleyha que cuando los vio juntos, su marido trataba de evitar a Ümit en todo momento, y era ella quien lo perseguía y trataba de seducirlo. Esto no le ha bastado a Züleyha, que no puede perdonar que su esposo le haya hecho algo así. Le ha hecho mucho daño. “Creí en el cariño de Demir. Me equivoqué”, ha dicho.

Züleyha lamenta que su marido no haya sido capaz de contarle nada y que no se haya arrepentido. En ese caso, ella podría haberlo perdonado, pero no puede seguir confiando en un hombre que la ha engañado. Gülten estaba muy angustiada, no ha parado de suplicarle a Züleyha que perdone el error de Demir, por su familia. Ella, sin embargo, lo tiene claro. No puede perdonar algo así. ¿Qué estará dispuesta a hacer Züleyha?