Züleyha lleva a cabo junto a Sadi un plan contra Fikret, ¿conseguirá liberar a Demir?

Züleyha no entiende nada. Demir ha sido detenido y va a entrar en la cárcel por el grave estado en el que se encontraba Ümit tras una agresión, pero él no fue quien lo hizo. La esposa de Demir está intentando por todos los medios demostrar que él no es el culpable, sino Fikret.

Una de las pocas opciones para que Demir se librase de la cárcel era que Ümit declarase a su favor, pero eso no ha ocurrido… Ella ha asegurado que fue el joven quien la empujó por las escaleras, así que las cosas no pintan bien para Demir.

Züleyha está luchando mucho por conseguir que su marido no tenga que pagar por algo que no ha hecho. Para tratar de buscar una solución ha hablado con Sadi para que le ayude a solucionar la situación... Ambos estaban en el despacho de Demir esperando una llamada y en cuanto la han recibido han salido para allá... ¿Qué será? ¿Puede tener relación con el secuestro de Fikret?

En el camino en el coche, Züleyha le ha pedido a Sadi que le dé algún consejo sobre qué hacer. “¿Por qué me miras así?”, le ha preguntado Züleyha. Él no ha respondido a su pregunta, simplemente quiere saber qué le preocupa a la joven.

Entonces han empezado a hablar de Yilmaz y de Demir. “Debes tener tus razones para amarlo”, le ha dicho Sadi. Züleyha reconoce que tanto él como Hünkar le hicieron mucho daño, pero todo cambió cuando Demir trató de salvarle la vida a Yilmaz. “Lo vi todo de forma diferente”, ha reconocido la joven.

“El amor se hace más fuerte cuando es recíproco”, le ha respondido Sadi. También le ha aconsejado que cuide su amor cada día y le ha deseado que sea muy feliz para siempre.

¿Conseguirá Sadi ayudar a Züleyha a liberar a Demir? ¿Podrán demostrar su inocencia? ¿Qué relación tienen con el secuestro de Fikret?