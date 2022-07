Fikret pretende terminar con Demir: "Esto acaba de empezar"

Ayer vimos como Fikret pudo empezar culminar su plan: le reveló a Demir que él era su hermanastro. Fikret, había secuestrado a Demir para tener un cara a cara con él, donde le reveló toda la verdad del oscuro pasado de su padre, Adnan Yaman.

Demir no se creía nada de lo que escuchaba, y de hecho se enfadaba más con cuanto Fikret le desvelaba. Fikret le pidió que reconociera que su padre no era tan buena persona como decían, pero él no quiso. Demir se negó en rotundo. Él no se cree nada de lo que dicen de su padre.

Así que Fikret, le desató y ambos comenzaron a pelearse. Se dieron muchísimos golpes hasta que Fikret sacó un arma y le dio otra a Demir, pero Yaman no estaba por la labor de pasar por ese juego. Si quería, que lo matara, pero Demir no iba a hacer nada. Finalmente no pasó nada y Fikret se fue a casa muy impotente... Su encuentro con Yaman solo había empeorado las cosas.

Fikret de vuelta en su despacho tiene mucha rabia dentro. Le encantaría haber terminado con la vida de Demir, pero algo en su interior le hizo que no pudiera disparar. Son embargo, no está dispuesto a darse por vencido. Saca de un lugar unas bombas caseras, ¿las utilizará? Fikret está convencido de que su venganza no ha hecho más que empezar, pero... ¿Cómo actuará Demir ahora que ya sabe que es Fikret quien le chantajea?

