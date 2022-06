Fikret presiona a Ümit por su relación con Demir: “Me estás fallando”

Fikret va a visitar a Ümit en su casa. La joven no puede ocultar su tristeza mientras que Fikret está emocionado con su nuevo plan contra Demir. Con un periódico en la mano, Fikret lee las últimas noticias que rondan por Çukurova: “¿Qué te parece lo que dicen de Demir? Antes va a tener que reconocer lo que hizo su padre”, señala.

Ümit tiene el rostro serio, sabe que Demir está más distante que nunca: “demir tendrá que disculparse delante de todos, después ya podrá preocuparse por el futuro”, le comenta a la doctora.

A Fikret también le sorprende lo que en el periódico dicen de la pareja que forman Demir y Züleyha, que parecen más enamorados que nunca: “¿Qué pasa Ümit? Me dijiste que se iban a separar, me dijiste que Züleyha ya no quería a Demir ni le importaba pero aquí no lo parece”.

Fikret le acerca la fotografía a Ümit, la doctora coge el periódico de mala manera al ver la estampa del hombre al que quiere con Züleyha: “¿Ves el cariño con el que se miran? Parecen contentos y felices”, apunta.

El joven no duda en presionar a Ümit: “El problema no es que Züleyha lo mire con cariño, si no que él la mire así también… pensé que ibas a seducir a Demir y que solo tendría ojos para ti, ¿qué es lo que ha pasado?”, pregunta.

Fikret se siente decepcionado: “Ahora Demir anda de la mano con Züleyha frente a todo Çukurova… no era lo que esperaba de ti, me estás fallando”. Ümit se queda sorprendida al saber que fue Züleyha la de la idea de los camiones, intenta cambiar de tema y dejando a un lado el dolor que siente al saber que Demir quiere a su esposa.

Pero Fikret le informa a la doctora que ya ha puesto en marcha su plan contra Demir.

¡Momentazo!