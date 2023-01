Fikret le cuenta a Züleyha que se marcha al Líbano a investigar a Hakan… ¡Lo hace todo por ella!

Fikret lleva meses esperando este momento. Lo cierto es que nunca se ha creído a Mehmet Kara, nunca ha podido confiar en él… Sabía que escondía algo.

Sin embargo, desde que Züleyha le dijo que también creía que Mehmet ocultaba algo, se ha propuesto desenmascararle de verdad. Vahap les dio la pista de ir al Líbano a obtener respuestas, y así lo han hecho. Allí encontrarán la verdad sobre el famoso Hakan Gümüşoğlu y comprobarán si es cierto que es Mehmet o no.

Fikret ha llamado a Züleyha para informarle, pero la joven se ha puesto muy nerviosa. Ella solo le pidió que investigara, no que se marchara a otro país a obtener respuestas. Pero Fikret quiere hacerlo, no va a parar hasta encontrar la verdad. Lo único que le ha pedido es que se lo oculte a su tía Lütfiye. La joven le ha pedido que se cuide mucho, no quiere que le pase nada.

Fikret le ha confesado a Çetin que cuando habla con ella, su corazón se le acelera, y estaría dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Aunque se juegue la vida. Pero, si se demuestra que Mehmet es Hakan y Züleyha tiene que dejarle, él estará feliz, por un lado, pero triste por ella. Para Fikret su felicidad y la de Züleyha va de la mano. ¿Qué descubrirán?