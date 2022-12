Fikret advierte a Mehmet: "Te voy a quitar la máscara"

Mehmet se está volviendo loco. Züleyha le dejó horas antes de la boda, y no le dio ningún tipo de explicación.

Él ha intentado en varias ocasiones saber qué le ha hecho tomar esa decisión, pero ella no le da ningún motivo consistente.

Mehmet cree que Fikret puede tener algo que ver y por ello le ha hecho una visita. Ha acusado al joven de haber liado a Züleyha para que cancelase su boda. Pero Fikret no ha tenido nada que ver y se lo ha dejado claro. Él no se fía de Mehmet, y, aunque no duda que sus sentimientos hacia la joven fueran sinceros, cree que esconde algo. ¡Y está dispuesto a descubrirlo!

Fikret le ha dejado claro que no ha sido él quien ha hecho que Züleyha anulara su compromiso, pero, ¿por qué?

El joven Fekeli cree que Mehmet sigue escondiendo algo y le ha avisado de que irá a por él para quitarle la máscara. ¿Lo conseguirá? ¿Descubrirá la verdadera identidad de Mehmet?