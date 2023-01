Fikret consigue que Züleyha le perdone: “¿Cómo iba a traicionar a Hakan?”

Züleyha está muy dolida desde que se enteró de la verdad sobre la identidad de Hakan, su ánimo ha cambiado con todos. Fikret ha hablado con ella para pedirle perdón ya que le ocultó la identidad de Hakan por ser fiel a él tras salvarle la vida en Beirut.

La joven no se puede creer que haya vivido engañada tanto tiempo y ahora le cuesta asimilarlo y se siente desconfiada. En su charla con Fikret, ella le ha perdonado pero no acaba de entender como Fikret le puede defender. ¡Para ella no tiene perdón!

Fikret sabe que Hakan oculta algo pero no sabe el qué: “Ese hombre oculta algo, pero no es necesario que sea malo” le dice a la joven. Además le hace reflexionar y le cuenta que cuando estaban en Beirut, Hakan llego en un coche de prensa, les salvó y llevó al hospital cuando podría haberles matado para que al volver no dijeran nada de quién es. Züleyha parece agobiada, ya no sabe que pensar de Hakan, ¿Será verdad lo que le dice Fikret? ¿Habrá algo bueno en Hakan?