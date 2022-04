Fekeli repudia a Yilmaz: “Ya no te considero mi hijo”

Yilmaz sabe que su padre está muy decepcionado con él. Después de intentar huir con Züleyha de Çukurova, sin pedirle su bendición, Fekeli se muestra muy dolido con él. Por eso Yilmaz decide darle explicaciones, para él es muy importante poder contar en su vida con Fekeli.

Sin embargo, él se ha mostrado muy disgustado: “Me has roto el corazón, no eres nadie para mí, ni siquiera te reconozco”.

Yilmaz asume la decepción de Fekeli: “No importa cuánto me repudies, para mí siempre serás mi padre”. Pero el joven insiste en que necesita su perdón y que le comprenda, no obstante, Fekeli no está por la labor: “¿Cómo quieres que entienda lo que has hecho? No lo entiendo y jamás lo entenderé”.

Acto seguido, le pide que se marche de casa para que no vuelva más. Yilmaz lo acepta, y se marcha muy triste. Behice, Fikret, Müjgan testigos de la escena, miran atónitos cómo el joven se marcha expulsado de la casa de Fekeli: “Fuera de aquí, vete”, dice Fekeli con lágrimas en los ojos.

¿Será capaz Fekeli de perdonar a Yilmaz?