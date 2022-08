Demir visita a Sadi, desesperado por encontrar a Züleyha cuanto antes

Demir acaba de descubrir que Züleyha se ha ido de la mansión Yaman. La joven ya sabe de la infidelidad de su marido con Ümit, y no puede aguantar estar con un hombre en el que no confía.

Por eso, la mujer de Demir ha cogido a sus dos hijos y ha puesto rumbo a Chipre. En cuanto el joven se ha enterado, ha ido hacia el puerto para intentar detenerla, pero no lo ha conseguido.

De vuelta en casa, Demir ha preguntado a Gülten por el destino de su esposa, pero ella ha querido protegerla y no se lo ha dicho. El joven se ha enfadado mucho, e incluso le ha pedido que se vaya de la mansión, pero ella se ha negado y le ha echado en cara todo el daño que le ha causado a Züleyha.

Demir sabe que tarde o temprano averiguará dónde está su mujer. Y para empezar con su investigación ha ido a ver a Sadi.

El detective de confianza de Züleyha ha actuado como si no tuviera constancia de que la joven se ha ido de Çukurova, pero Demir sabe que no puede haberlo hecho sin ayuda.

El joven le ha contado todo a Sadi: tuvo una relación con Ümit, pero eso ya ha acabado. Züleyha no le perdona, no solo por la infidelidad, sino también por no habérselo contado.

Demir le ha pedido ayuda a Sadi para saber dónde está. “¿Alguna vez le mencionó algo sobre Chipre?”, ha preguntado el joven.

El detective ha negado saber nada sobre un contacto en Chipre y ha intentado disuadir al joven de que viaje hasta allí. Para ello ha tratado de convencerlo de que Züleyha está en Londres. ¿Le creerá Demir?