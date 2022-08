Demir visita al fiscal convencido de que Fikret mandó asaltar la mansión Yaman: “Me veré obligado a ocuparme del asunto"

Demir ha vuelto a casa después de su paso por prisión. Fikret finalmente decidió contar toda la verdad sobre lo que ocurrió en casa de Ümit. Eso sí, ha tenido que entrar en la cárcel por no haberla socorrido.

Allí ha recibido la visita de su enemigo, Demir, que tenía mucho que reprocharle. Entre otras cosas, que hubiese mandado a sus hombres a asaltar la mansión Yaman. Fikret, sin embargo, no lo ha reconocido. Asegura que por qué querría hacerle daño al marido de Züleyha cuando gracias a su declaración está en libertad. Aun así, Demir y su esposa lo tienen claro: ha sido él.

Demir y Züleyha estaban en casa tratando de consolar a Sevda, que no se recupera de lo que ocurrió la noche del asalto en la mansión Yaman. Demir le pide que lo deje pasar, que él no permitirá que se repita. Pero el joven no sabe nada del ladrón al que ella y Züleyha mataron en defensa propia.

De pronto ha llegado al salón Gaffur con una noticia que no le ha sentado nada bien a Demir: han liberado a Fikret. De momento el joven Yaman se ha ido de la casa. Züleyha se ha quedado muy preocupada porque no sabe de qué es capaz su marido.

Demir ha ido a ver al fiscal para reprocharle que lo hayan dejado en libertad cuando no solo es culpable del grave estado de Ümit sino también del asalto que sufrió en su casa. El fiscal, por su parte, le ha respondido que si quiere que Fikret pague por lo que ha hecho, tendrá que llevarle pruebas. “Si dejan criminales sueltos, me veré obligado a ocuparme del asunto”, le ha dicho Demir. Está dispuesto a ser él mismo quien se vengue y, además, no tiene miedo de las consecuencias.

Mientras tanto, Fikret ha ido a visitar a un amigo, y le lleva un sobre. “¿Qué han dicho?”, ha preguntado el señor. Entonces el sobrino de Fekeli ha sacado un sobre lleno de dinero y se lo ha entregado a su amigo. Le está pagando por un favor que le ha hecho… ¡sí fue Fikret quien mandó asaltar la mansión Yaman! ¿Conseguirá mantenerlo oculto?