Sermin y Füsun encuentran a Ümit en estado grave

Sermin y Füsun saben que Sevda llama “Ayla” a Ümit, pero no por qué. Ellas no han descubierto aún que la cantante es la madre de la doctora, pero sospechan que hay algo escondido y que no quieren que nadie descubra.

Las amigas no están dispuestas a quedarse con la intriga, así que han decidido ir a visitar a Ümit a su casa y preguntarle si su segundo nombre es “Ayla”. Estaban seguras de que conseguirían sacarle toda la información a la doctora. No lo han dudado ni un segundo y han decidido ir con la excusa de tomar un café.

Al llegar, Füsun ha pegado a la puerta, pero no ha respondido nadie. Ha empezado a gritar el nombre de la doctora, sin éxito. Entonces se ha dado cuenta de que… ¡la puerta estaba abierta! Sermin no estaba segura de que entrar fuese lo mejor, pero al final lo han hecho.

Como Ümit seguía sin responder, han decidido subir las escaleras para ver si la veían por algún sitio. De pronto, ¡Sermin se la ha encontrado inconsciente en el suelo! Las amigas se han asustado mucho, y Füsun ha asegurado incluso que estaba muerta.

Sin embargo, Sermin ha comprobado que tenía pulso, ¡pero sin duda Ümit está muy grave! “Hay que pedir ayuda, ¡llama a una ambulancia! ¡Corre!”, le ha dicho a Füsun, que estaba muy asustada.

Sermin no podía creer lo que estaba viendo. La ambulancia ha llegado y se ha llevado a Ümit al hospital. ¿Logrará recuperarse la doctora?