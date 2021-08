Demir promete vengar la muerte de su padre

Después de enterarse de que Fekili está vivo, Demir recuerda cómo fue la noche en que murió su padre. Su madre llamó para contarle que su padre había muerto y Demir confiesa que se quedó impactado.

Estaba en Berlín cuando sucedió y tardó tres días en llegar a Estambul. Las noticias decían que Fekeli había disparado a su padre, “Tu madre no hablaba, no lloraba, tenía la mirada perdida”, le cuenta su mejor amigo.

“Tu madre me llamó y me dijo que te dijera que Fekeli había disparado a tu padre”, continúa contando su amigo. Intentaste matarle, pero se había entregado a la policía. En ese momento, Demir jura venganza: “He sufrido mucho por no vengar la muerte de mi padre, pero ha llegado el momento”. ¿Conseguirá acabar con Fekeli y honrar el alma de su padre?