Demir, dispuesto a todo para recuperar a su esposa: “No pienso irme sin Züleyha y mi hijo”

Züleyha ha llegado a casa de Yilmaz buscando refugio. Después de enterarse que Demir manipuló los frenos del coche de Yilmaz, la joven se marcha de la mansión con su hijo, alejándose de su esposo.

En ese momento llega Demir, que quiere recuperar a su hijo y a su esposa: “Vete y no causes problemas”, grita Yilmaz. Pero Demir no se va a marchar sin ellos y Yilmaz no va a dejar de lado a Züleyha.

¡Los hombres de Demir empiezan a disparar!

Züleyha empieza a pensar que ha cometido un error: “Me iré con él, si no te matará”. Pero Yilmaz no quiere que se marche: “No puede hacerte nada, aquí estarás segura”.

¡Pincha en el vídeo para ver este momentazo!