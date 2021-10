Demir averigua quién fue la persona que le denunció

Demir ya sabe quién fue la persona que interpuso una denuncia en su contra por disparar a Yilmaz y originar el tiroteo en casa de Fekeli.

El abogado ha conseguido la demanda donde figura el nombre del demandante: fue su prima Sermin.

Demir llega muy enfadado a la mansión. Allí le pide explicaciones a su prima: “He cuidado de vosotros durante años y así me lo pagas”.

Sermin no se esconde: “Tenía que hacer lo que me dictaba mi conciencia”. Su prima no perdona que su familia haya construido un muro para separar su casa.

El joven pierde los nervios, pero Gaffur y su madre impiden que cometa una locura. Hünkar no puede creer que alguien de su familia les haya traicionado.